Весенняя коллекция Max Mara 2025 рассчитана по особой формуле

Ян Гриффитс задумался о культурной маргинализации науки в пользу искусства после того, как погрузился в «Уроки химии». За кулисами он размышлял:

«Почему люди так отвергают науку и математику, когда существует такая сильная параллель между тем, что делает учёный, и тем, что делаем мы в дизайне: наложение порядка на хаос? В некоторых отношениях разницы нет. Люди жаловались, что у нас больше нет времени на эксперименты. Но я не думаю, что это правда: мы использовали совершенно новый подход к созданию этой коллекции», — говорит Гриффитс.

Этот подход заключался в том, чтобы взять параболы Гипатии и геометрию Пифагора, а затем разработать формулу дизайна, которая позволила применить её в Max Mara. Результаты получились удивительными. В качестве примера можно привести коричневое трикотажное платье на одно плечо, грани которого выгнуты в строгую, но томную параболу по всему телу, обрамляя круглый вырез на талии. А серый трикотажный костюм включал два неглубоких овальных выреза над бедренной костью: при движении модели они мигали, словно передавая сообщение в коде.

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Вытачки переместились из закулисья на центральную сцену: эти наклонные плоскости определяли силуэт одежды и повторяли геометрию своей обладательницы. На рабочей куртке из габардина клапан был застёгнут на воротнике, образуя идеальный равносторонний орнамент. Приятным контрастом к этим точным вещам были брюки и жакеты из шёлка, скомканного, словно записки в корзине физика.

На первый взгляд, это была типичная коллекция Max Mara: кэмел, кашемир, идеальный пошив. Все вещи пересекались через медиану исключительной нейтральности, выдающиеся наряды, которые никогда не стремились выделиться. Но эмпирический замысел Гриффитса оказался плюсом! Готовы на эксперименты?