Вера Брежнева снялась в клипе в необычном белье

Бывшая участница поп-группы «ВИА Гра», украинская певица Вера Брежнева снялась в нижнем белье в клипе на свою новую песню. Видео доступно на ее официальном YouTube-канале.

© Lenta.ru

42-летняя исполнительница предстала на размещенных кадрах в бюстгальтере с нюдовыми чашками. Предмет гардероба был декорирован аппликациями в виде глаз с украшенными стразами нитями-ресницами.

© Соцсети

Также звезда надела черные трусы с завышенной талией, прозрачные колготки в тон, перчатки выше локтя и туфли на платформе и каблуках. Она распустила волосы и сделала акцент на губах, нанеся на них ярко-красную помаду.

Ранее в сентябре 41-летняя украинская певица Светлана Лобода опубликовала фото топлес.