Cмотрим на взбалмошные образы новой коллекции Prada весна-лето

Миучча Прада и Раф Симонс, как всегда, уловили момент! Вызов случился через несколько дней после того, как запрещённая в Российской Федерации организация Meta* объявила о новых настройках и функциях для аккаунтов пользователей-подростков. Однако дизайнеры не смогли устоять и подняли свои скептические брови по поводу повсеместного распространения алгоритма.

За кулисами Прада проницательно отметила: «В основном кажется, что нами руководят алгоритмы, поэтому всё, что нам нравится и всё, что мы знаем, происходит потому, что другие люди внушают нам это».

Она дала понять, что не осуждает и даже не критикует ситуацию. Будучи креативными лидерами глобального бренда, они с Симонсом не могут проигнорировать появление южнокорейского бойз-бенда Enhypen и толпы фанатов, ожидавших их на улице. Но если судить по образам, которые были представлены на подиуме, у Прады и Симонса есть некоторые сомнения по поводу текущего мейнстрима. Недаром, это был самый сумасшедший показ Prada за последнее время, в котором прослеживались черты супергероя из открытого космоса, благодаря шляпам с очками и юбкам с иллюминаторами, а также дополнительными акцентами БДСМ-тематики и ковбойско-американской тематики в виде юбок, подвешенных на жгутах, и ещё одной, отделанной длинной бахромой из белой кожи.

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Между тем, линейка была построена на фундаменте спортивной одежды, которую можно было бы назвать простой, если бы не встроенная проволока, придающая воротникам и подолам рубашек косые углы и пояса trompe l'oeil, вживлённые в брюки на пару дюймов ниже талии. Каждая обувь была непохожа на другую, и почти все они казались возрождением популярных фасонов из прошлых коллекций.

«Я очень, очень нервничала перед этим показом, гораздо больше, чем обычно. Это был другой подход: вместо трёх или четырёх тем для сезона мы пытались сделать всё по-своему», — сказала Прада.

Лучшие дизайнеры — это те, кто не только реагирует на своё время и отражает его, но и даёт нам некую проекцию, будущее видение того, какой может быть мода и культура в целом. Миучча и Раф, похоже, выступают за мир с большей энергией «главного героя», если воспользоваться ещё одним интернет-выражением, и более индивидуальный стиль. В условиях, когда мода поддаётся тихой роскошной безвкусице и неактуальности однообразия в интернете, их точка зрения представляется убедительной. Почему бы не сочетать платье из серебристых пайеток с жёлтой ветровкой и соломенным козырьком в форме НЛО? Что останавливает любого из нас? А как насчёт кожаного купальника звезды пин-апа с коричневым замшевым пальто фолк-певицы? А может футболку с бальной юбкой? Миучча и Раф дали модным чудакам множество идей после выхода этой коллекции.

«Мы делаем своё человеческое предложение», — заключила Прада.

*Признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ.