«Французские губы»: как добиться эффекта без инъекций

Французский макияж отличается утонченностью, он просто не терпит вычурности и дерзких акцентов. Особое внимание француженки уделяют губам — с помощью правильного ухода и увлажнения они добиваются потрясающего эффекта пухлых и чувственных губ. Косметолог Алиса Васильева подсказала нам технику создания губ, которым позавидуют сами парижанки.

Правильный уход

Перед тем, как приступить к макияжу, необходимо понять, что без грамотного ухода за губами не получиться добиться нужного эффекта. Помимо активного увлажнения губ необходимо приобрести средства-пламперы.

Алиса: «Пламперы нацелены на восстановление природного объема губ».

Комплексы компонентов в составе таких средств помогают восстановить четкость контуров довольно быстро, если вы будете использовать плампер регулярно. Как вариант, вы можете использовать уходовые средства с ментолом, который за счет раздражающих свойств стимулирует прилив крови к губам, из-за чего они увеличиваются в размерах.

Мейкап по-французски

Самый эффективный способ придать объем губам визуально во французском стиле — использовать некоторые хитрости при создании макияжа. Как советует наш эксперт, сделайте основной акцент на центре губ, ближе к слизистой. Постепенно растягивайте выбранный оттенок к уголкам. Таким образом вы добьетесь 3D-эффекта на губах, не прибегая к использованию глянцевых блесков. Сделайте выбор в пользу матовых средств для макияжа губ, но смотрите, чтобы они хорошо тушевались.

Карандаш для губ в нашем случае не стоит использовать, так как «французские губы» не должны сопровождаться четким контуром, ведь парижские девушки стремятся к созданию небрежного эффекта как в макияже, так и при укладке волос.

Что касается оттенков, для натурального эффекта необходимо подобрать максимально приближенный оттенок к цвету ваших губ. Если нет такой возможности, смотрите, чтобы оттенок помады или блеска был чуть темнее губ, но не более одного тона.