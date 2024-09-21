Пользователи Сети обсуждают неожиданные фото Анджелины Джоли в годовщину развода с Брэдом Питтом
Анджелина Джоли, которую в последние годы мы привыкли видеть исключительно в классике и пресловутом «old money», наконец решилась на небольшой эксперимент. В новой кавер-стори для журнала CR Fashion Book актриса появилась в необычном для себя образе с роскошной кудрявой шевелюрой.
Кадры вызвали бурную реакцию среди подписчиков, но, увы, большинство из них смену стиля не оценили.
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«Светлые волосы ей не идут, выглядит уставшей», «Непривычно, но в плохом смысле этого слова», «Вся ее магия исчезает с таким тоном волос», — высказываются читатели таблоида Daily Mail.
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Кроме того, у пользователей нашлись не самые приятные сравнения для признанной голливудской красавицы.
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«Выглядит как сумасшедшая ведьма», «Медуза Горгона?», «Можно играть Круэллу Девиль — точное попадание», «Это невеста Франкенштейна?», «Зомби еще никогда не выглядели так стильно», «Выжитый лимон», «Скелет в огромном парике», — перебирают варианты читатели.
По стечению обстоятельств фотосессия вышла в знаменательную дату для Анджелины — в этот день восемь лет назад она подала документы на развод с Брэдом Питтом. Этот факт не прошел мимо внимания пользователей Сети:
«Совпадение? Не думаю», «Странно отмечать годовщину развода, который ты как будто и не собираешься довести до конца», «8 лет прошло, а до сих пор каждый заголовок про Анджелину связан с Брэдом. Когда же это закончится», «Интересно, как она создает новый имидж, из-за того что у Брэда новая женщина. Все это так мелочно. Ей нужно жить дальше и отпустить детей».
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