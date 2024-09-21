Россияне стали больше интересоваться сервисами для знакомств

Жители России стали чаще пользоваться сервисами для знакомств в 2024 году, пишет РИА Новости со ссылкой на результаты исследования «Билайна». Так, с января по август число пользователей выросло более чем на 10% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Однако трафик самих сервисов немного снизился.

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Количество пользователей сервисов знакомств за первые восемь месяцев 2024 года выросло более чем на 10% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В то же время трафик на дейтинг-сервисы снизился на полпроцента за тот же период, — заявили аналитики.

При этом чаще всего сервисами для знакомств пользуются люди от 40 до 45 лет, на них пришлось более четверти от всех посетителей. Следом расположились пользователи от 35 до 40 лет. На третьем месте оказались россияне в возрасте от 30 до 35 лет. Авторы исследования отметили, что данная статистика соответствует прошлому году.

Кроме того, аналитики выяснили, что в 2024 году выросла доля мужчин, пользующихся сервисами для знакомств. Если в 2023 году таких клиентов было 55,2%, то сегодня их уже 57,1%.

Ранее эксперты сервиса знакомств выяснили, что 74% россиянок на первом свидании сперва обращают внимание на внешний вид — одежду, обувь и прическу. При этом 22% смотрят на гаджеты, что является показателем достатка партнера.