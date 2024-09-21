Решетова раскрыла свои параметры и поделилась секретом стройности

Бывшая возлюбленная Тимати Анастасия Решетова — одна из самых красивых девушек в российском шоу-бизнесе. И, конечно же, многих интересует, как она поддерживает себя в форме. Звезда раскрыла секрет своей стройности, ответив на вопрос одного из фолловеров в Инстаграме*.

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Анастасия поделилась, что при росте 179 сантиметров весит всего 56 килограммов. Параметры «Первой вице-мисс России-2014» составляют 92-61-96. Для сравнения: после родов модель весила 70 килограммов и, по ее словам, у нее были «огромные бедра, руки и попа».

«Мое тело — это постоянная работа над собой. Не могу сказать, что я склонна к полноте. Но я точно не из тех, кто благодаря удачной генетике может бесконечно есть мучное и оставаться в хорошей форме», — обратила внимание Решетова.

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Ради идеальной фигуры Решетовой пришлось изучить свой организм: выработать идеальный режим тренировок и придерживаться сбалансированного питания. Сейчас модель не сидит на диете, но отказалась от сахара, мучного и алкоголя и постоянно находится в движении.

«Мой график насыщен разными видами активности. И лишь два-три дня в неделю я отдыхаю», — поделилась Анастасия.

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Кроме того, она посоветовала подписчикам заботиться о здоровье: как физическом (регулярно проверять состояние ЖКТ и уровень гормонов), так и ментальном.

Ранее Анастасия Решетова впервые рассказала, как пережила травлю на фоне развода Алсу.