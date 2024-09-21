Пять аксессуаров, которые вас старят

Возраст — это целая история, которая делает нас уникальными. В каждом этапе жизни есть своя красота и шарм, который стоит подчеркивать. Тем не менее никому не хочется прибавить себе лишних лет с помощью, казалось бы, невинного аксессуара, ведь всем предметам гардероба и украшениям — свое время. Дизайнер Евгения Вершинина рассказала «Вечерней Москве», какие аксессуары стоит отложить на будущее.

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Массивные перстни

Крупные перстни, которые когда-то украшали пальцы аристократок, сегодня могут сыграть с вами злую шутку. Они привлекают много внимания к рукам, что зачастую ассоциируется со зрелостью и статусом. Массивные кольца могут сделать образ тяжеловесным и подчеркнуть возраст. Лучше выбирать более утонченные и минималистичные украшения, которые придадут образу легкости и современности.

Классический жемчуг

Жемчужные бусы всегда считались символом элегантности и утонченного вкуса, однако классический жемчуг может добавить образу строгости и зрелости. Этот аксессуар ассоциируется с традиционным стилем, который больше подходит дамам постарше. Чтобы избежать подобного эффекта, стоит отдать предпочтение современным интерпретациям жемчуга в виде асимметричных серег или многослойных браслетов, которые выглядят более свежо и актуально.

Очки в толстой черной оправе

Массивная черная оправа может выглядеть модно, но она имеет свойство придавать образу строгости. Такой аксессуар часто ассоциируется с деловитостью и зрелостью. На замену можно выбрать более легкие оправы, которые смягчают лицо и не делают акцент на годах. Сегодня на пике моды — прозрачные и тонкие металлические оправы, которые добавляют образу легкости и динамичности.

Броши со стразами

Брошь со стразами — это аксессуар, который ассоциируется с винтажным стилем, и, к сожалению, он может прибавить образу лишних лет. Такие броши часто напоминают о нарядах прошлого века, когда подобные украшения были на пике популярности. Однако если вам нравится идея брошей, выбирайте современные варианты — минималистичные, абстрактные или выполненные из необычных материалов, которые придадут образу актуальности.

Шляпы экстравагантного фасона

Экстравагантные шляпы могут добавить драматичности и стиля, но часто они делают образ слишком серьезным и, как следствие, более возрастным. Такие аксессуары ассоциируются с особами старшего поколения, которые не боятся экспериментов, но зачастую выглядят чересчур нарядно в повседневной жизни. Если хотите добавить в образ шляпу, выбирайте лаконичные модели — панамы, федоры или кепки, которые гармонично впишутся в современный городской стиль.