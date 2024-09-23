Американская плюс-сайз-модель Эшли Грэм вышла на публику в откровенном платье. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

Манекенщица пришла на показ Philosophy Di Lorenzo Serafini на Неделе моды в Милане. Для данного мероприятия звезда надела облегающее платье с длинными рукавами и открытыми плечами. Упомянутый наряд также имел прозрачную вставку в области груди, сквозь которую просвечивал бюстгальтер знаменитости.

Помимо этого, Грэм надела серебристые остроносые туфли на каблуках. Кроме того, она распустила волосы, сделала макияж и надела очки.

В июне Эшли Грэм в одном корсете снялась для Vogue. На размещенном снимке 36-летняя манекенщица предстала в изделии, повернувшись спиной к камере.