Главные бьюти-покупки сентября

Первый осенний месяц радовал непривычно теплой и солнечной погодой. Впереди нас ждет похолодание и равнение на зиму. Собрали самые незаменимые бьюти-продукты для прохладных дней.

Маска Absolut Repair Molecular, L'Oreal Professionnel Paris

Вернуть сияние и безупречную гладкость волосам после активного летнего солнца поможет концентрированная маска Absolut Repair Molecular.

Благодаря комплексу пептидов и пяти видам аминокислот в составе продукт гениально восстанавливает поврежденную структуру прядей.

После душа волосы легко расчесываются, не спутываются, выглядят ухоженными и увлажненными от корней до самых кончиков.

Омолаживающий концентрат, Geltek

Невесомый гелевый концентрат 5 peptides содержит пять видов пептидов в составе. Средство здорово работает с возрастными изменениями, выравнивает тон, делая морщины менее заметными. Со временем овал лица становится четко очерченным, кожа выглядит сияющей, гладкой и увлажненной. Идеально для ежедневного ухода.

Пенка для умывания с экстрактом граната, New Joy

Продукт номер один в ежедневном уходе - деликатная очищающая пенка с экстрактом граната. После умывания кожа не кажется сухой и стянутой. Напротив, появляется ощущение свежести и качественного увлажнения. Кожа выглядит сияющей и упругой, тон становится ровнее, а несовершенства менее заметными.

Тоник с охлаждающим эффектом, Lifecode

Чтобы взбодриться утром, достаточно нанести освежающий тоник Lifecode. Он дарит мгновенное чувство свежести, а заодно отлично увлажняет и готов кожу к последующему уходу.

В его составе - гиалуроновая кислота, геля алоэ вера и бетаина, которые предотвращают потерю влаги и борются с возрастными изменениями.

Ниацинамид и комплекс аминокислот повышают защитные функции кожи, стимулируя выработку коллагена и эластина, а ментол оказывает мягкое охлаждающее действие.

Патчи с пептидным комплексом экспресс-лифтинг, Matsesta

Главная фишка патчей - авторская форма, благодаря которой они идеально прилетают к области вокруг глаз и совершенно не мешают. Благодаря гиалуроновой кислоте и пептидам в составе продукт оказывает мощный лифтинг-эффект, классно увлажняет и на ура справляется с мимическими морщинами и отеками.

Крем для лица VITAMIN C+, Clean+

Идеальный вариант дневного крема для ранней осени. Продукт оказывает мощное антиоксидантное действие и борется с окислительным стрессом, возникающим из-за УФ-излучения и плохой экологии. Кожа после нанесения гладкая и упругая с красивым и едва уловимым сиянием.

Энзимная пудра питахайя и витамин С, To My Skin

Для глубокого очищения и бережного отшелушивания ороговевших клеток прекрасно подойдет энзимная пудра. Продукт деликатно обновляет и полирует кожу, придавая ей гладкость и заметно улучшая цвет лица.

Секрет - в энзимах питахайи, которые мягко удаляют загрязнения, сужают расширенные поры и борются с черными точками.

Экстракт ягод годжи помогает осветлить пигментные пятна, снять воспаления и убрать следы от постакне.

Регенерирующий бальзам для век и губ «Драгоценный чёрный тмин», Luxe Hayat

Этот продует – настоящее спасение в период межсезонья. Насыщенный бальзам в два счета питает и смягчает самые деликатные зоны. Масло черного тмина в составе выступает в роли мощнейшего антиоксиданта, замедляющего процессы старения. Средство гениально восстанавливает кожу вокруг глаз и губ, уменьшая признаки усталости и старения.

Гель-масло для душа, «Русская косметика»

Отличное решение на холодное время года - гель для душа в формате питательного масла. Средство, обогащенное маслами розмарина, бергамота и чайного дерева, деликатно очищает и увлажняет даже чувствительную кожу. При соприкосновении с водой гель-масло превращается в невесомую пену с едва уловимым фруктовым ароматом.

Заряжающая витаминами сыворотка, Amora

Вернуть коже сияние и упругость поможет сыворотка Amora. Средство приятно освежает и оказывает противовоспалительное действие. Качество кожи меняется: сияющая и увлажненная она радует гладкостью и упругостью словно после месячного детокса.

Тонер, Booster Bar

Бренд продолжает расширять линейку мультифункциональных средств. Новый Renewal Toner благодаря АНА и РНА кислотам качественно обновляет кожу, придавай ей естественное сияние. В его основе - не вода, а восстановленный сок алоэ и шесть мягких кислот. Именно поэтому средство отлично увлажняет и оказывает тонизирующее действие.

Подгузники, BRAND FOR MY SON и Love Is..

Помните, как в детстве собирали вкладыши от жвачек Love Is..? Команда BRAND FOR MY SON объединилась с культовым брендом, чтобы создать новые подгузники-трусики в новом дизайне. Они получились более тонкими, поэтому идеально подходят на дневное время. Также у них появился индикатор наполняемости: он подскажет, когда пора менять подгузник. Безупречная защита от протеканий, мягкость и супер-впитываемость остались прежними.

Крем-парфюм для тела, Equivalent

Яркий и сочный крем-парфюм для тела Mango Orgasm - феерия энергии и отличного настроения. Аромат у средства просто невероятный. Комплекс масел жожоба, миндаля, макадамии, и авокадо в составе питают и увлажняют кожу, а заодно выравнивают тон и повышают эластичность.

