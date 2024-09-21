Звездные мамы часто любят делиться всеми подробностями своей беременности и материнства. Они показывают, как ухаживают за своим здоровьем и красотой и как после родов возвращаются в старую форму.

Например, Мария Погребняк шокировала зрителей подтянутым телом через несколько дней после того, как родила четвертого ребенка. Многие даже заподозрили ее в том, что девушка не была беременна, а ребенка для нее родила суррогатная мама, ведь невозможно так хорошо выглядеть сразу после родов. Но не все могут похвастаться шикарной фигурой после беременности. Несколько дней назад Анна Хилькевич вновь стала мамой. У нее родилась дочка, имя которой родители пока держат в секрете.

И по традиции актриса тоже решила показать, как выглядит после этого тяжелого испытания. Она опубликовала видео, в котором показала свой еще круглый живот.

«Хотела бы я сейчас, как Маша Погребняк, показать, какая я худенькая, стройненькая, но я не могу это сделать», — откровенно признается она.

© скрин видео

Хилькевич шутит, что муж называет ее живот сдувшимся мячом. Но по ее хорошему настроению можно понять, что новоиспеченная мама ничуть не волнуется и не расстраивается из-за того, что не выглядит идеально. Пользователи сети хвалят девушку за честность, ведь не каждый осмелиться показать свою небезупречную фигуру.