Виктория Бекхэм поделилась редким фото и удивила поклонников

Бывшая «перчинка» не может похвастаться сильным сходством с родительницей. Виктория Бекхэм часто делится милыми семейными кадрами с супругом и детьми, однако далеко не всегда в социальных сетях появляются снимки бизнесвумен с родителями.

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На днях Виктория провела время со своей мамой Жаклин Адамс. Дизайнер устроила для неё экскурсию по своему бутику и опубликовала селфи, сделанное в этот день. Поклонники бывшей участницы группы Spice Girls обратили внимание на то, что Виктория мало похожа на мать: разный цвет волос, глаз и удивительно непохожие черты лиц.

© ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ВИКТОРИИ БЕКХЭМ