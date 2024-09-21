Россиян предупредили о подорожании грудных имплантов

Несколько крупных хирургических клиник предупредили россиян об увеличении цен на грудные импланты. Врачи указали причиной изменение курса валют, передает Mash.

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Импланты приходится покупать за границей и за иностранную валюту. В ходу европейские, американские и бразильские импланты для увеличения груди.

Хирурги заверили, что рынок их услуг удержится, ведь спрос россиянок на маммопластику только растет. Каждый год в России проводятся до 30 тысяч операций по увеличению груди, указал источник.

Ранее The New York Post выяснила, что размер груди оказался связан с повышенной потливостью. Женщины с маленькой грудью потеют больше, чем обладательницы большого бюста. До этого считали наоборот, объяснили газете британские ученые из университета Саутгемптона.