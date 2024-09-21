Анджелина Джоли рассказала о создании собственного бренда одежды

Анджелина Джоли рассказала про свой новый бизнес.

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Голливудская актриса заявила, что на протяжении года занимается развитием собственного бренда одежды Atelier Jolie. По словам Анджелины, ей было важно создать не просто бизнес, а место, куда бы творческие люди со всего мира могли съезжаться ради вдохновения и воплощения всех своих идей в реальность.

Артистка призналась, что на открытие такого места вдохновила ее покойная мать Маршелин Бертран, которая всегда отличалась особым мышлением. Именно она привила своей дочери любовь к свободе, указывая на несправедливость со стороны окружающих людей.

«Моей целью было построить пространство — дом, на самом деле для людей, которые могли бы творить и черпать вдохновение. В нем работают художники и дизайнеры со всего мира», — заявила Анджелина в беседе с изданием CR Fashion Book.

Кроме того, Джоли сообщила, что до сих пор считает себя бунтаркой, так как ей важно сопротивляться указам общества, связанным с образам жизни, одеждой, чувствами и отношениями.

Также Анджелина призналась, что не указывает своим детям, как жить и не пытается их в чем-то переубеждать. Кроме того, как оказалось, у некоторых из них уже даже есть татуировки.

Ранее мы писали о том, что Анджелина Джоли отвела попавшего в аварию сына Пакса к пластическому хирургу.