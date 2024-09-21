49-летняя актриса Шарлиз Терон посетила вместе с детьми знаменитый парк развлечений Диснейленд в США. В личном блоге звезда фильма «Адвокат дьявола» поделилась кадрами с отдыха, на которых предстала в эффектном образе.

Шарлиз Терон не раз признавалась, что для нее главное — семья, она любит проводить время с родными. На днях актриса съездила с сыном и дочерью в Диснейленд, который уже украсили к Хэллоуину, и опубликовала фото в соцсети. Артистка позировала в белой футболке с принтом и надписью «Блондинка», короткие джинсовые шорты и кроссовки, дополнив образ кепкой с изображением Микки Мауса, солнцезащитными очками и рюкзаком. Знаменитость была практически без макияжа, а ее волосы были собраны в пучок.

На опубликованных снимках актриса предстала со своими детьми и друзьями на фоне замка.

«Официально сезон Хэллоуина еще не настал — до тех пор, пока мы не попадаем в Диснейленд», — написала Шарлиз Терон.

Подписчики артистки восхитились ее внешностью.

«Самая красивая блондинка Голливуда», «Счастливая мама», «Шарлиз радуется, как ребенок», «Какое счастье — открывать мир заново вместе со своими детьми», — написали пользователи Сети.

Напомним, Шарлиз Терон не состояла в браке и имеет двоих приемных детей — 12-летнего Джексона и девятилетнюю Огаст. После расставания с актером Шоном Пенном в 2015 году о личной жизни актрисы не было слышно. Однако в 2023 году артистку застали на прогулке по Лос-Анджелесу с новым возлюбленным. По информации СМИ, избранником знаменитости стал бывший манекенщик Алекс Димитриевич.

Ранее мы писали о том, что Шарлиз Терон продемонстрировала стройные ноги в белом мини-платье со шлейфом на вечеринке в Париже.