Немецкая супермодель Хайди Клум вызвала восхищение своей внешностью во время прогулки
Хайди Клум, наиболее известную в качестве немецкой супермодели, застали во время прогулки по Лос-Анджелесу.
Папарации сделали несколько фотографий, которые попали в интернет.
На снимкаих видно, что знаменитость решила выбрать для прогулки стильный образ: длинную юбку черного цвета, белый топ, золотые босоножки и различные аксессуары.
© runews24.ru
Звезда выглядела очень стильно и при этом молодо.
Поклонники Клум открыто говорят модели, что в 51 год она выглядит по-настоящему достойно:
«Она просто потрясающая и выглядит намного моложе».