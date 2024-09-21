Хайди Клум вызвала восхищение своей внешностью во время прогулки

Хайди Клум, наиболее известную в качестве немецкой супермодели, застали во время прогулки по Лос-Анджелесу.

Папарации сделали несколько фотографий, которые попали в интернет.

На снимкаих видно, что знаменитость решила выбрать для прогулки стильный образ: длинную юбку черного цвета, белый топ, золотые босоножки и различные аксессуары.

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Звезда выглядела очень стильно и при этом молодо.

Поклонники Клум открыто говорят модели, что в 51 год она выглядит по-настоящему достойно: