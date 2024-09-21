Лена Перминова снялась в лифчике с котом и мини-юбке в Милане

Жена миллиардера Александра Лебедева, модель Лена Перминова снялась на Неделе моды в Милане. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Модель Лена Перминова позировала в кожаной мини-юбке и бомбере. Образ дополнил серебряный лифчик в форме кошек Hello Kitty. Ей также сделали укладку с высоким пучком и вечерний макияж.

Модель родила четверых детей от бизнесмена: они воспитывают 15-летнего Никиту, 12-летнего Егора, 10-летнюю Арину и 3-летнего Александра.

Лебедев на 27 лет старше своей возлюбленной. По словам Перминовой, они с Александром переживали кризисы в отношениях и три раза расставались. После последней крупной ссоры миллиардер вернулся к модели, только когда узнал о ее четвертой беременности.

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Бизнесмен также был женат на дочери советского биолога, академика Владимира Соколова Наталье, в браке у них родился сын Евгений. Модель рассказывала в личном блоге, что возлюбленный более 25 лет финансово помогает не только своему первенцу, но и его матери. Она считает, что так и должны вести себя достойные мужчины.

Ранее Лена Перминова пришла на мероприятие в мини-юбке и корсете.