Дакота Джонсон показала, как носить «голое» платье осенью

Дакота Джонсон придерживается переходного стиля в одежде. Когда осень сменяет лето, мы официально вступаем в тот короткий и блаженный период, когда можно смело носить юбки со свитерами или платья с жакетами. Это долгожданное напоминание о том, что нам не нужно сразу же снимать летнюю одежду, как только мы почувствуем первую прохладу в воздухе.

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Тренд на «голые» ткани уже давно доминирует на подиумах и красных дорожках, и можно было бы предположить, что вскоре подобная одежда исчезнет. Но сегодня на показе Gucci весна-лето 2025 в Милане Джонсон продемонстрировала образ, который гарантирует, что полупрозрачные модели будут актуальны до самой зимы. Актриса выбрала образ из коллекции Sabato De Sarno resort 2025: на ней было платье с талией в стиле ампир с белым лифом и прозрачной юбкой, украшенной нежными аппликациями в виде ромашек, надетое поверх белых трусов с высокой талией. Изящное платье она сочетала с накинутым на плечи блейзером из чёрной кожи с тиснением под крокодила.

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Аксессуары также помогли придать её милому и невесомому образу изюминку. Отдавая предпочтение чёрной коже, она взяла с собой маленькую чёрную лакированную сумку Jackie с ремешком-цепочкой и надела чёрные туфли на шпильке с острым носком и цепочкой. Так что, если вы ещё не готовы отказаться от своих откровенных нарядов, возьмите пример с Дакоты Джонсон: достаньте кожаную куртку и придайте своим летним вещам немного осеннего настроения.

Источник фото: Gettyimages