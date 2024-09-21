Belle you и Notem представили совместные лимитированные боксы

Команда belle you отмечает, что важно иногда сделать выбор в пользу себя. Позволить себе не соответствовать чужим стандартам и делать то, что хочется: провести весь день в постели, совершить спонтанную покупку, взять выходной и отправиться туда, куда давно мечтали.

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Женщины не всегда могут отвечать установленным обществом идеалам. Иногда следует выбрать собственный комфорт.

Специально для подобных моментов belle you создал бокс в коллаборации с брендом notem. Он напомнит вам, как важно выбирать себя. В бокс вошли три бестселлера belle you — трусы Invisible, Base и Bamboo Seamless в базовых цветах. Размер можно выбрать: от XS до 4XL. Кроме того, в красивой коробочке небесного цвета есть свеча по форме и размеру в точности повторяющая багет.

Белье от бренда belle you является комфортной базой. Команда уделяет большое внимание тканям и посадке. Под одеждой оно остается незаметным.

Надев удобное белье от belle you, зажгите «багетную» свечу от notem и позвольте себе быть собой.

Стоимость бокса составляет 6999 рублей. Купить его можно в Москве: во флагманском магазине belle you в Столешниковом переулке, pop-up магазине в ТЦ «Метрополис», а также магазинах в ТЦ «Авиапарк», «Афимолл», «Павелецкая плаза», «Цветной».