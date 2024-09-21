Актриса Настасья Самбурская снялась без макияжа и с новым имиджем. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Настасья Самбурская позировала за рулем автомобиля. Актриса сделала укладку с локонами на каре. Только на днях она обновила имидж впервые за долгое время и покрасилась в блондинку. Перед камерой она позировала без макияжа.

© соцсети

В конце июня нынешнего года Самбурская рассекретила свой роман. На фотографии мужчина с бородой склонил лицо к исполнительнице, которая делала совместное селфи. До этого Самбурская опубликовала в личном блоге видеоролик, в комментариях под которым написали:

«Почему такая женщина до сих пор одна?»

В ответ певица капслоком и с использованием матерных слов заявила, что состоит в отношениях. Она добавила, что просто не показывала в соцсетях избранника, и послала подписчиков, которые интересуются подобными вопросами.

А в конце августа Настасья Самбурская сообщила, что выходит замуж. Артистка опубликовала видео, где показала себя с кольцом. По словам знаменитости, она догадывалась, что избранник пойдет на такой шаг.

Самбурская была замужем один раз. С 2017 по 2018 год она состояла в браке с актером Кириллом Дыцевичем. Актриса делилась, что экс-супруг поднимал на нее руку.

Ранее Настасья Самбурская показала, как выглядят ее натуральные волосы.