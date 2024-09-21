Рози Хантингтон-Уайтли снялась в комбинезоне с открытой спиной

Возлюбленная Джейсона Стетхэма, модель Рози Хантингтон-Уайтли вышла на публику в комбинезоне с голой спиной. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Модель Рози Хантингтон-Уайтли пришла на презентацию журнала AD. Для выхода она предпочла синий комбинезон с голой спиной, который она дополнила босоножками на высоких каблуках, клатчем и серебряными украшениями. Волосы ей распустили, сделали укладку с локонами, а также вечерний макияж.

Недавно Рози Хантингтон-Уайтли выложила фото, где позировала в трикотажном белом комплекте белья. Модель была запечатлена в номере и на балконе отеля с видом на море.

Роузи Хантингтон-Уайтли состоит в отношениях с Джейсоном Стетхэмом с 2010 года. Знаменитости объявили о своей помолвке в 2016-м, но свадьба до сих пор не состоялась. В 2017 году Роузи Хантингтон-Уайтли впервые стала мамой. У пары родился сын Джек. В августе 2021-го модель сообщила о второй беременности. 2 февраля 2022 года у Роузи и Джейсона появилась дочь, которую они назвали Изабелла Джеймс.

Ранее Рози Хантингтон-Уайтли пришла на показ в бархатном платье с глубоким декольте.