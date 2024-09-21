Сабато де Сарно показал новую весеннюю коллекцию для Gucci

Когда включили хит 1986 года Fiordaliso «Non Voglio Mica La Luna» во время финального круга моделей для Gucci, публика начала притопывать и подпевать. Первая коллекция Сабато Де Сарно для модного дома вышла непростой, но в своём новом шоу он решил придать всему солнечный и счастливый оттенок.

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Первым делом дизайнер вернулся в La Triennale — миланский музей искусства и дизайна, где в июне проходил его мужской показ, и создал своего рода закат. Сменяющие друг друга комнаты в продолговатом пространстве таинственно переливались от жёлтого к оранжевому и красному цвету. На предварительном показе в начале недели Де Сарно с удовольствием рассказывал о своих августовских каникулах, проведённых с близкими на Форментере. Декорации были созданы, чтобы передать это ощущение бесконечного лета.

Его музой стала Джеки Кеннеди — клиентка Gucci в далекие времена и икона мирового стиля по сей день, вдохновлявшая бесчисленное множество дизайнеров на протяжении десятилетий.

«Когда я проводил исследование в архиве, я обнаружил, что кто-то описал её стиль как "непринуждённое величие". Эти слова оставались со мной на протяжении всего творческого периода», — объяснил Сабато.

Клан Кеннеди, кстати, как никогда актуален! Так, Райан Мерфи объявил, что продюсирует новое телешоу о Джоне Кеннеди-младшем и Каролин Бессетт-Кеннеди, так что связь с Жаклин была некоторой синхронностью.

В первом образе, шерстяном бомбере в паре со строгими брюками (ранее представленными в его весенней коллекции для мужчин) и кроссовками, отсылка не была очевидной, но по мере того, как показ продолжался, головные платки с архивным принтом и большие солнцезащитные очки наводили на мысль, что де Сарно отсылает нас к эпохе Джеки на Капри. Пальто из тканой рафии флуоро-зелёного цвета с едва заметным цветочным принтом и прибрежные широкополые шляпы от солнца были вдохновлены фотографией королевы Елизаветы II в Gucci и идеально передавали стиль jet-set 60-х годов.

А ещё платье без рукавов с зеркальными пайетками, которое просто создано для красной дорожки. Интересно, кто же выберет его первым! В другой момент Де Сарно воспроизвёл культовые платья из белого трикотажа из осенней коллекции Тома Форда 1996 года, только его платья были более глубоких цветов и драпировались золотыми бамбуковыми поясами и чокерами. Сумка Bamboo стала главным трендом в этом сезоне. В коллекции было представлено несколько винтажных версий, расписанных японскими художниками, а в пресс-релизе особо отмечалась выставка, проходящая в настоящее время в Японии, которая демонстрирует 60-летнюю историю сумки в этой стране.

Кульминацией показа стала группа образов в духе jet-set сегодняшнего дня: пальто-оверсайз с подолами до пола, в сочетании с танкетками и джинсами. Возможно, они стали самым большим достижением Де Сарно: неуловимая непринуждённость, которую он не смог передать раньше. В Gucci воцарилось уныние, но, наблюдая за танцующими и поющими под старую песню Fiordaliso, казалось, что Де Сарно нашёл себе новых поклонников. Это шаг вперёд, ведь восприятие — важный элемент успеха!

Источник фото: Reuters; Gucci