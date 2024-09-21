Эксперт: уколы красоты в лоб могут быть опасны

Эксперт по возрастной физиологии и естественному восстановлению внешности Маргарита Морозова объяснила, что в современной косметологии все инъекции можно разделить на три группы: ботулинотерапия, контурная пластика филлерами, а также биоревитализация и мезотерапия.

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Самая популярная процедура среди женщин - ботулинотерапия. По словам косметологов, она предполагает нежное, но эффективное снижение мышечной активности. Другими словами, мышца с помощью укола "отключается" от нервной системы, а значит, морщины исчезают.

Однако от этой процедуры могут быть серьезные последствия. Все дело в том, что так вся нагрузка, которая ранее была распределена равномерно, перекладывается на другие части лица. По словам эксперта, чаще всего страдают глазные мышцы, что в будущем может привести к значительному ухудшению зрения, пишут "Известия".