Как убрать щеки женщине за 50

Многие женщины довольны своей фигурой, но стремятся похудеть в области шеи и лица. Считается, что основными причинами лишнего веса в этих зонах являются неправильное питание, заболевания, в том числе щитовидной железы, и отсутствие физических нагрузок.

Округлая форма лица может быть вызвана несбалансированным рационом. Малоподвижный образ жизни, превышение суточной нормы калорий, а также высокое потребление сахара и соли могут приводить к отечности. В свой ежедневный рацион питания следует добавить овощи и фрукты, богатые витаминами и минералами. Это окажет положительное влияние на внешний вид.

Кроме того, эффективные методы избавления от лишнего веса в области шеи и лица часто ищут люди с неправильной осанкой. Сутулость ослабляет мышцы и приводит к провисанию в области подбородка. В результате кожа теряет свою упругость. Не менее важно правильно спать, чтобы поддерживать тонус лица: предпочтительно лежать на спине. Одним из первых шагов к снижению веса должно стать увеличение потребления воды. Изменение отношения к употреблению жидкости поможет улучшить состояние кожи и вернуть ей здоровый вид.

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