Versace весна-лето 2025: Донателла возвращается к истокам

Весеннее шоу Versus 1997 года вдохновило Донателлу Версаче на новую коллекцию весны 2025 года. Это было время до интернета, когда подиумы возвышались, а фотографы выстраивались вдоль них в ожидании удачного кадра. Versus был личным проектом Донателлы, в то время как ее брат Джанни руководил основной частью. Она призналась, что обратилась к коллекции 1997 года, показанной в Нью-Йорке, потому что это был «радостный момент». У девяностых было больше свободы и меньше раздумий о том, как носить одежду.

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Донателла снова экспериментирует с принтами и узорами, как тогда, создавая яркие образы. Современные образы в Милане, в особенности вязаные изделия с узорами и цветочными принтами, в том числе на шёлке и «кольчуге» — почти точные копии оригиналов. С момента 20-й годовщины смерти Джанни в 2017 году Донателла часто обращается к прошлым коллекциям. Мода на переиздание оказалась устойчивой, так как интернет сделал историю доступной для всех. Новая коллекция выглядит более юной: пастельные оттенки, лёгкие платья и кардиганы, джинсовые ткани и мини-шорты со свежим рисунком. Однако использование цвета стало более утончённым.

Особым событием стал кожаный мужской пиджак мягкого жёлтого и белого цветов, который был представлен в паре с фиолетовыми кожаными брюками. Но главное нововведение с 1997 года — это технологии. Платье без бретелек на модели Анок Яй, которое выглядело как золотое, расшитое пайетками, на самом деле было напечатано на 3D-принтере. Похоже, оно было создано без швов, а форма в виде песочных часов была запрограммирована машиной. Как было бы здорово увидеть всю коллекцию Versace, составленную таким образом! Какие горизонты могло бы открыть это экспериментальное мышление?

Мода от Версаче всегда была смелой и дерзкой. Она продолжает балансировать между прошлым и будущим, создавая коллекции, которые вдохновляют и поражают воображение. Возможно, весна 2025 года станет началом новой эры, где технологии и традиции будут идти рука об руку, создавать моду, которую хочется изучать и носить снова и снова.

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