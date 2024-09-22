Стилист Воробьева перечислила наиболее устаревшие модели курток

Короткие приталенные пуховики, а также удлиненные куртки "парки" и модели с рукавом 3/4 уже не в тренде. Таким мнением с Москвой 24 поделилась стилист Ольга Воробьева.

По ее словам, верхняя одежда – один из самых важных предметов гардероба. При этом риски прогадать с фасоном очень велики: если модель уже вышла из моды, образ будет выглядеть несовременно.

Среди антитрендов в этом сезоне – удлиненная куртка "парка". В целом ее можно использовать в компании со спортивным костюм и уггами для загородных прогулок.

"А вот для городских выходов вместо этой вещи советую использовать тренч с утепленной подкладкой или просто из плотного материала. Когда на улице довольно холодно, такую модель можно было носить с объемным свитером", – отметила стилист.

Кроме того, уже не актуальны короткие приталенные пуховики.

"Такая модель может сделать образ старомодным – не помогут даже джинсы-трубы и многообразные карго. Лучше заменить такой пуховик на кожаную или дубленую куртку", – посоветовала стилист.

Несовременно выглядят в этом сезоне и укороченные пуховики с рукавом 3/4, которые не соответствуют современному тренду на функциональность и комфорт. Такие модели к тому же добавляют хлопот – придется искать подходящие длинные перчатки, добавила эксперт.

"Также не советую выбирать расклешенные к низу куртки. Лет семь назад такие варианты еще были интересны, но не сейчас. Тем более что эта модель ограничивает универсальность: спортивные вещи уже не наденешь. Плюс расклешенный низ добавляет объема", – отметила Воробьева.

Ранее имидж-дизайнер, топ-стилист Елена Юрина рассказала, что несомненным трендом осени 2024 года станут образы в стиле богемного шика, вдохновленные эстетикой 1970-х. В создании таких образов помогут широкие клешеные брюки, платья-макси с цветочными или геометрическими принтами, жакеты с объемными плечами, длинные юбки с высокой талией.