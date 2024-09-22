Как легко сделать кожу более красивой

Специалисты перечислили несколько простых способов улучшить внешний вид кожи, сообщает издание MarieClaire.

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Вода

Эксперты советуют умываться холодной водой, поскольку этот ритуал повысит интенсивность циркуляции крови, а также добавит легкий румянец.

Кроме того, хорошим эффектом обладает лимонная вода: один стакан перед сном обеспечит увлажнение кожи на следующее утро. Сок лимона очищает организм от накопленных за день токсинов и ускоряет метаболизм.

«Быстрая» косметика

Подобные косметические средства позволяют значительно сократить время на макияж. На рынке давно появились румяна, которые хорошо смотрятся не только на щеках, но и на губах и веках. Таким образом, покупая всего один продукт вы экономите время.

Спорт

Гимнастика, кардио или йога улучшат цвет лица: благодаря упражнениям кожа насыщается кислородом. Также это стимулирует выработку коллагена.

Массаж кожи

Специалисты уверяют, что такой массаж стимулирует мышцы лица и позволяет донести до кожи больше кислорода. Перед тем, как приступить к процедуре, стоит нанести на кожу увлажняющее средство или сыворотку. Движения пальцев должны быть мягкими и круговыми без сильного давления.

Сауна

Сухой воздух и усиленное потоотделение выводят накопившиеся в коже токсины. Можно взять с собой специальную щетку для массажа: с помощью нее вы избавитесь от слоя отмерших клеток.

Правильный сон

Эксперты напоминают о важности сна минимум восемь часов.

Существует еще пара правил, о которых знают не все.

Так, лучше спать на шелковой подушке – это избавит вас от отпечатков на щеках на следующее утро.

Также перед отходом ко сну нужно собрать волосы в пучок. Дело в том, что на волосах скапливаются грязь и бактерии, которые могут вызвать акне, если попадут на кожу.