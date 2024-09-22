Как легко сделать кожу более красивой
Специалисты перечислили несколько простых способов улучшить внешний вид кожи, сообщает издание MarieClaire.
Вода
Эксперты советуют умываться холодной водой, поскольку этот ритуал повысит интенсивность циркуляции крови, а также добавит легкий румянец.
Кроме того, хорошим эффектом обладает лимонная вода: один стакан перед сном обеспечит увлажнение кожи на следующее утро. Сок лимона очищает организм от накопленных за день токсинов и ускоряет метаболизм.
«Быстрая» косметика
Подобные косметические средства позволяют значительно сократить время на макияж. На рынке давно появились румяна, которые хорошо смотрятся не только на щеках, но и на губах и веках. Таким образом, покупая всего один продукт вы экономите время.
Спорт
Гимнастика, кардио или йога улучшат цвет лица: благодаря упражнениям кожа насыщается кислородом. Также это стимулирует выработку коллагена.
Массаж кожи
Специалисты уверяют, что такой массаж стимулирует мышцы лица и позволяет донести до кожи больше кислорода. Перед тем, как приступить к процедуре, стоит нанести на кожу увлажняющее средство или сыворотку. Движения пальцев должны быть мягкими и круговыми без сильного давления.
Сауна
Сухой воздух и усиленное потоотделение выводят накопившиеся в коже токсины. Можно взять с собой специальную щетку для массажа: с помощью нее вы избавитесь от слоя отмерших клеток.
Правильный сон
Эксперты напоминают о важности сна минимум восемь часов.
Существует еще пара правил, о которых знают не все.
Так, лучше спать на шелковой подушке – это избавит вас от отпечатков на щеках на следующее утро.
Также перед отходом ко сну нужно собрать волосы в пучок. Дело в том, что на волосах скапливаются грязь и бактерии, которые могут вызвать акне, если попадут на кожу.