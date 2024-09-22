Парфюмерный этикет: какие духи выбрать для разных поводов

Эксперт рассказала, какие ароматы нужно выбирать для похода в театр, офис, а также в самолете и даже в храме, передает издание MarieClaire.

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Аромат позволяет передать окружающим негласный посыл и информацию, поэтому важно, чтобы это было уместным. Правильно выбранные духи сделают коммуникацию с окружающими более приятной, а иногда и более эффективной.

Несмотря на то, что парфюмерный этикет – довольно условное понятие, существует ряд правил.

Прежде всего, выбор аромата напрямую зависит от времени суток. Так, утром лучше использовать свежие запахи цитруса, воды и травы. Днем подойдут цветочные духи, а вечером – ароматы специй от корицы до розового перца. В самый поздний час стоит присмотреться к древесным и смолистым композициям.

Следующее правило – выбор аромата в зависимости от того ваших планов.

Офис

Собираясь в офис, лучше выбрать свежие и ненавязчивые нотки.

В этом случае дурным тоном считаются слишком резкие и пронзительные ароматы. Кроме того, для офиса не подходят запахи пиона, сирени и ландыша, поскольку они слишком навязчивы и отвлекают от работы.

Театр

Для такого особого случая необходимо заранее подготовиться и выбрать тот самый аромат, который станет дополнением к вашему вечернему наряду. Эксперт советует обратить внимание на такие запахи, как мускус, ваниль, амбра.

Дурным тоном является набор нот, которые вызывают так называемый удушающий эффект. К ним относятся ароматы карамели, сгущенки, шоколада и печенья.

Бар или романтический ужин дома

Любая женщина хочет быть модной, направляясь в популярные места, поэтому легкие цветочные ароматы здесь исключены. Духи должны передавать сексуальную энергию, привлекая внимание мужчин: подойдут запахи сандала и пачули. Дурным тоном считаются ноты розы и гардении.

Если вы планируете поужинать дома вдвоем, то лучше выбрать свежие и «чистые» ароматы. Например, запахи листьев, белых цветов, а также водные нотки. Допустима и умеренная сладость: ваниль или молоко.

В самолете

Главное правило – не мешать людям, которые сидят около нас. Поэтому можно приобрести парфюмерные масла, выпускаемые многими косметическими марками. Их преимущество состоит в том, что они захватывают вокруг себя не так много пространства, как духи. Достаточно нанести несколько капель на запястья и за мочки ушей.

Некоторые женщины перед посадкой достают из сумочек яркие ароматы и начинают ими активно прыскаться, однако это дурной тон, подчеркивает эксперт.

В храме

Специалист уверяет, что в храме в целом неуместно использовать духи. Однако, есть два варианта, если вам все же очень хочется это сделать.

Первый вариант – выбрать нотки мирры и ладана, которые сочетаются с церковной атмосферой. Второй – почитание религии посредством тех или иных нот. Например, аромат розы является символом сострадания, а лилия – невинности.

При этом абсолютно неуместным будет использование церковных запахов в светской жизни.