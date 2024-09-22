Деми Мур рассказала о жестокости к своему телу ради идеальной фигуры

Актриса призналась, что лишь с возрастом стала бережно относиться к своему здоровью. Деми Мур в новом интервью рассказала, что в молодости была поклонницей строгих диет и интенсивных тренировок. 61-летняя звезда фильма «Привидение» отметила, что ради стройности была готова чуть ли не морить себя голодом и до потери пульса заниматься в зале.

«Я была ужасно жестока по отношению к себе. Я действительно думаю, что это было что-то вроде издевательства над собой. Если мы все будем настолько зациклены на том, как мы выглядим, то просто все разом сойдём с ума. Ведь дело тут не в том, что говорят про нашу внешность другие, а в том, что мы сами делаем с собой», — подчеркнула Мур.

Деми отметила, что этот важный инсайт пришёл к ней только в зрелом возрасте, когда подросли её дочери. Актриса осознала, насколько сильно влияет на взгляды девочек, и смогла начать с любовью относиться к своему телу.