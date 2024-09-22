Как выглядеть на 30 лет моложе: советы специалиста

Осанка и грация движений, которые также условно могут сделать человека моложе, связаны с правильным сбалансированным питанием и образом жизни.

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"Очень заметно влияют на долголетие всем известные факторы ЗОЖ", - цитирует специалиста KP.RU.

Среди факторов, позволяющих выглядеть на 30 лет моложе, названы стройность и подтянутость (лишний вес не только делают невозможной легкую летящую походку, но и разрушительно действует на суставы), отсутствие серьезных инфекционных и неинфекционных хронических заболеваний, генетика.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», врач-диетолог, профессор Алексей Березников назвал самые полезные при сахарном диабете продукты.