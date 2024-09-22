Врач перечислил продукты для упругости кожи

Увлажнить сухую кожу и восстановить ее упругость помогут продукты с высоким содержанием ненасыщенных жиров и отказ от вредных привычек. Об этом рассказала гастроэнтеролог Нурия Дианова.

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«Необходимо включение в рацион продуктов, с высоким содержанием ненасыщенных жирных кислот, которых много в растительных маслах, орехах и рыбе», — посоветовала Дианова в интервью РИА Новости.

Кроме того, следует отказаться от спиртосодержащих уходовых средств и курения.

На сухость кожи также влияет постоянное потребление сахара. Заменить сладости можно фруктами, в том числе высушенными. Врач посоветовала есть больше цельнозерновых продуктов — они помогут контролировать уровень сахара в крови.

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