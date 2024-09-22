Дерматолог объяснил, почему расширяются поры

Врач-дерматолог Амина Бердова объяснила, почему расширяются поры.

© unsplash

В интервью изданию «Спорт-Экспресс» она, в частности, заявила, что с данной проблемой чаще всего сталкиваются люди с проблемной и жирной кожей.

По ее словам, излишнее выделение кожного сала приводит к расширению пор. При этом такая проблема может передаваться по наследству.

«Еще одна причина – это возрастные изменения, – подчеркнула дерматолог. – Кожа теряет упругость, поэтому отверстия на ней сильно заметны».

Кроме того, поры, добавила она, расширяются из-за злоупотребления солнечными ваннами. Дело в том, что ультрафиолет уменьшает выработку коллагена, что провоцирует раннее старение.

«К расширению пор может привести скудный рацион, вредные привычки, а также некачественный уход и загрязнения», – резюмировала Бердова.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», врач-дерматолог Яна Козырь рассказала, почему развивается рак кожи.