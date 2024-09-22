Тренды 60-х снова в моде: что носить в этом сезоне

Мода циклична, и это факт. В этом сезоне в модные ряды врываются 60-е, а значит, пора привнести в гардероб несколько подобных вещей, чтобы быть в тренде. Стилист Мария Щедина подсказала нам, на что обратить внимание во время следующего шопинга.

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На что делает акцент этот стиль

Мария поясняет, что стиль 60-х — ответ на тревожную социальную и политическую обстановку того времени, когда люди стремились забыть ужасы Второй мировой войны. Мария:

«Мода всегда отражает дух времени, и шестидесятые сейчас вновь становятся актуальными».

Уловить ду× 60-х несложно, просто добавьте следующие элементы в свой гардероб.

Мини-юбки

Они могут быть в форме трапеции, выполнены из замши, кожи или шерсти. Популярны будут даже шотландские клетчатые модели, ведь родина мини-юбок — Великобритания. Стилист уточняет, что важно обратить внимание на верх, который должен быть закрыт. Мария:

«Колготки выбирайте плотные, чтобы образ не выглядел вульгарно».

Геометричные принты

Полоски, ромбы и другие узоры, которые можно найти на свитерах, платьях и пальто. Не забывайте о ярком макияже, который подчеркнет лицо на фоне таких смелых образов. Разбавьте серые будни цветными колготками, подобранными под один из оттенков принта. Они добавят образу завершенности.

С мужского плеча

Не обошлось и без мужских костюмов. Мария:

«Костюмы в стиле шестидесятых отличаются приталенными пиджаками, клешеными брюками и жилетами».

Смело берем в свой осенний гардероб. Стилист уверена, что этот силуэт подчеркивает женственность, создавая грациозные линии, поэтому такой костюм станет долговечным элементом вашего гардероба, и переживет несколько сезонов.

Металлик

Не забывайте про синтетические материалы и металлик — это еще один важный аспект моды шестидесятых. Серебро, золото, пайетки и металлизированные ткани по-прежнему в тренде. Чтобы не переборщить, сочетайте такие вещи с чем-то более спокойным: плотными шерстяными свитерами или джинсой. Юбка с джинсовой рубашкой или свитер с серебряными брюками — отличный вариант.

Платья-трапеции

А для тех, кто ищет изюминку в гардеробе, стоит присмотреться к платьям-трапециям в стиле шестидесятых, особенно в сочетании с водолазками. Это не только тренд, но и способ скрыть недостатки фигуры, создавая образ молодости и легкости. Такие платья можно носить как под жакеты, так и самостоятельно, дополнив плотными колготками и ботинками на шнурках.