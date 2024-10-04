Связаны одной цепью: почему так важен уход после косметологических процедур

Многие считают, что достаточно раз в неделю посещать косметолога и тогда кожа всегда будет в отличном состоянии. Наталья Рябинова, косметолог-эстетист, разработчик профессиональной косметики, рассказала Рамблеру, почему этого явно недостаточно, и каким должен быть домашний уход.

© dreamstime.com

Главное в уходе за собой

Уход за кожей после косметологических процедур является ключевым моментом для поддержания и закрепления достигнутых результатов. Главное правило опытного косметолога звучит так: "Я начинаю, вы продолжаете". И это действительно неотъемлемая часть успешной работы специалиста по красоте.

Зачастую пациенты довольны тем, как выглядит их кожа сразу после посещения косметолога — она сияет, выглядит ухоженной и свежей. Однако вернувшись домой, люди продолжают использовать косметические средства, которые изначально привели к проблемам с кожей и вызвали необходимость обращения к специалисту. В результате через короткий период времени достигнутый эффект сходит на нет, и кожа возвращается к прежнему состоянию.

Выбор правильного домашнего ухода

Ошибка многих заключается в том, что они слепо доверяют рекламе, будь то телевизионная или блогерская реклама, и поддаются на заманчивые предложения и скидки, которые так активно продвигаются на различных маркетплейсах. При этом немалую роль играет и внешняя привлекательность упаковки, которая зачастую вводит потребителей в заблуждение. Наталья Рябинова Косметолог-эстетист, разработчик профессиональной косметики

Однако косметолог — это специалист, который досконально изучил взаимодействие косметических средств с кожей, разбирается в косметической химии и может дать грамотные рекомендации по уходу. Именно поэтому посещение косметолога является важным, но соблюдение системы домашнего ухода, рекомендованной специалистом, еще более значимо.

Домашний уход после косметологических процедур является тем фундаментом, на котором держится вся работа косметолога. Только следуя предписаниям специалиста, человек может рассчитывать на длительный и стабильный результат. Ведь кожа — это живой орган, и для того, чтобы поддерживать ее здоровье и красоту, требуется комплексный подход. Не стоит забывать, что косметологические процедуры — это не волшебная палочка, которая мгновенно решает все проблемы кожи. Они лишь дают мощный толчок к восстановлению и улучшению ее состояния, но поддерживать этот эффект необходимо самостоятельно, грамотно ухаживая за кожей в домашних условиях.

Почему это важно

Важность домашнего ухода после косметологических процедур обусловлена несколькими факторами. Во-первых, он позволяет закрепить достигнутый результат и не допустить возврата к прежнему состоянию кожи. Во-вторых, правильно подобранные средства помогают получить пролонгировать эффект. И, в-третьих, ежедневный домашний уход способствует поддержанию общего здоровья кожи, что, в свою очередь, делает ее более устойчивой к негативным внешним воздействиям.

Правда ли, что гуаша работает или это маркетинговый ход

Косметолог, назначая домашний уход, учитывает индивидуальные особенности кожи пациента, ее текущее состояние и те задачи, которые были решены в ходе проведенных процедур. Именно поэтому важно неукоснительно следовать всем рекомендациям, не пытаясь заменить предложенные средства на другие, более дешевые или, как кажется, более эффективные. Только комплексный подход, включающий в себя работу косметолога и соблюдение домашнего ухода, способен обеспечить долгосрочный и стабильный результат. Наталья Рябинова Косметолог-эстетист, разработчик профессиональной косметики

Кроме того, следование предписаниям специалиста помогает избежать возможных осложнений. Ведь косметологические процедуры зачастую оказывают достаточно серьезное воздействие на кожу, и без правильного ухода за ней могут возникнуть нежелательные последствия. Например, после пилингов в салоне нужно обязательно наносить солнцезащитные средства с высоким уровнем SPF или же глубоко увлажнять кожу после ряда манипуляций.