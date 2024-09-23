Пользователи сети пришли в ужас от новых фотографии Мадонны

В последнее время фанаты видят Мадонну только на отфотошопленных кадрах в запрещенной соцсети — и если даже они вызывают вопросы, то что уж говорить о папарацци-фото без ретуши? Именно такие опубликовали западные издания, после того как 66-летняя певица прибыла на показ Dolce & Gabbana в рамках Миланской недели моды. На «честных» репортажных снимках пользователи Сети впервые за долгое время увидели суперзвезду без фильтров и прочего фейстюна. И реакция последовала ожидаемо бурная.

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«Лучшее доказательство того, что лицо без морщин может выглядеть гораздо хуже, чем с ними», «Этот странный, растянутый пластиковый вид ее не красит — налицо чрезмерное увлечение хирургией и другими процедурами», «Так не должно быть. Она была уникально красива, и дело не в возрасте», «Похоже, она сделала несколько ужасных пластических операций, просто очень, очень плохих. Шер, Долли Партон, Джейн Фонда и другие звезды значительно старше Мадонны выглядят намного лучше», — обсуждают читатели таблоида Daily Mail.

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Глядя на свежие кадры поп-легенды, некоторые пользователи даже решили пофантазировать, что было бы, если звезда в свое время не пошла по пути пластической хирургии.

«Мне бы очень понравилось, если бы она показала, каково это — стареть естественно. Вот это было бы по-настоящему смело», «Я всегда думала, что она будет очень круто выглядеть в возрасте, но этого не произошло. Она могла бы, как многие, остановиться на нескольких небольших подтяжках и осталась бы прекрасной», — высказывают свое мнение читатели. А кто-то и вовсе с ужасом заглядывает в будущее: «Она не может продолжать в том же духе вечно, и я боюсь даже подумать, как она будет выглядеть через 10 лет».

Ранее Мадонна показала редкие фото со всеми своими наследниками.