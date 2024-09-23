Дочь Джуда Лоу снялась в прозрачном платье для модного журнала

Дочь британского актера Джуда Лоу Айрис Лоу показала откровенные кадры, сделанные для журнала Pop.

Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

23-летняя манекенщица позировала перед камерой в прозрачных коричневых платьях бренда Saint Laurent, отказавшись при этом от бюстгальтера. На одном из кадров девушка лежит на огромной резиновой шине для колеса, на другом — прогуливается по улице с меховой сумкой.

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Модель указала, что автором снимков стал дуэт базирующихся в Лондоне фотографов Sean and Seng.

Ранее в сентябре модель Амелия Грей Хэмлин пришла без штанов на вечеринку журнала Perfect Magazine в рамках Недели моды в Лондоне.