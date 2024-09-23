Аналитики назвали популярные в России украшения

Россияне чаще всего выбирают массивные и многослойные украшения, пришли к выводу аналитики AliExpress СНГ. Они рассказали «Ленте.ру», какие ювелирные изделия и бижутерию чаще всего приобретали жители разных регионов страны в 2024 году.

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«В топ-5 регионов по покупкам ювелирных украшений и модных аксессуаров на AliExpress, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, вошли Екатеринбург, Новосибирск и Краснодар. За ними следуют Казань, Ростов-на-Дону, Самара, Нижний Новгород и Уфа», — AliExpress, СНГ

Жители столицы чаще всего выбирали украшения с жемчугом или массивные металлические в стиле панк. Также они покупали серебряные кольца и серьги в виде крупных стекающих капель металла или в виде мятого листа железа. В топе также тонкие цепочки на руку из серебра с буквами, металлические браслеты в форме волны, чокеры и украшения с ракушками.

В Санкт-Петербурге много заказывали колец-объятий, браслеты-цепочки или широкие в виде волн из металла. Среди серег были популярны ретро-варианты и серебряные украшения с фианитами. Кроме того, петербуржцы покупали чокеры с маленькими черными бусинами, а также ожерелья с небольшими круглыми бусинами и подвеской в виде банта.

«В Екатеринбурге на первом месте по продажам бижутерии и ювелирных украшений оказались серебряные кольца с фианитами. А в топе продаж браслетов — украшения для ног в виде браслетов с кубическим цирконием и летние варианты со стразами и жемчугом. Жители Екатеринбурга часто покупали серьги с цветочными мотивами — очаровательные серьги-гвоздики в виде белых пионов и серьги с разноцветными вставками из акрила в виде пятилистников. А среди украшений на шею на первом месте у них двойные цепочки и серебряные многослойные ожерелья с подвесками», — говорится в исследовании.

В Новосибирске в топе продаж оказались украшения из серебра с большим количеством кристаллов и декоративных элементов. Из колец популярностью пользовались модели с крупными фианитами и кольца с пятью рядами кристаллов. Также часто заказывали серебряные браслеты с круглыми бусинами разной фактуры и тонкие браслеты-манжеты, большие витые серьги из серебристого металла, сережки на цепочке с подвеской, а также ожерелья с крупным подвесом и большими бусинами.

«В первой половине года жители Краснодара часто покупали комплекты колец из двух и более украшений и кольца с изображением букв, инкрустированные россыпью фианитов. В Краснодаре отдавали предпочтение аккуратным циркониевым браслетам, а также вариантам из натурального и искусственного камня. Среди сережек пользовались популярностью винтажные серьги-кольца под золото из металла и серебряные кольца-серьги с фианитами. Для того, чтобы дополнить свой образ, покупатели заказывали винтажные ожерелья и разнообразные цепочки из серебра 925 пробы», — говорится в исследовании.

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