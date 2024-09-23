Ортопед объяснила, какой должна быть хорошая осенняя обувь

К концу сентября в столичном регионе заметно похолодало. А это значит, что легкие кроссовки и сандалии отправляются в шкаф до следующего года - пора подбирать к своим осенним образам удобные ботинки. Как рассказала изданию «Вести Подмосковья» травматолог-ортопед сети ОРТЕКА Антонина Завадская, из-за неправильных вариантов могут начаться проблемы со здоровьем.

© Вести Подмосковья

Например, обувь неподходящего размера, сильно сдавливающая или в целом некачественная может привести к нарушению равновесия и кровообращения, ухудшить состояние ногтевой пластины и повлиять на работу коленных суставов, бедер и позвоночника.

Специалист Завадская посоветовала обратить внимание на несколько пунктов при выборе осенней обуви. Лучше всего остановиться на модели из натуральной кожи (велюр, лакировка, замша, классическая гладкая кожа). У обуви должна быть мягкая эластичная подошва, создающая комфорт при ходьбе и снижающая риск отечности ног. Женщинам стоит отказаться от шпилек и выбрать средний устойчивый каблук.