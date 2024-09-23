Стилист: удлиненные куртки «парки» вышли из моды

Удлиненные куртки «парки» не стоит покупать в этом сезоне, потому что эта модель устарела. Об этом «Москве 24» рассказала стилист Ольга Воробьева.

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«Вышли из моды и дафлкоты — однобортные пальто с капюшоном и контрастными застежками-клыками. Их сейчас стоит поменять на оверсайз-пальто классических оттенков: черное, бежевое, молочное. А кто не боится экспериментов, может взять модель более яркого цвета: синего, зеленого, бордо», — сказала эксперт.

По ее словам, не стоит также приобретать короткие приталенные пуховики, потому что они могут сделать образ старомодным. Еще одна неактуальная модель — укороченные пуховики с рукавом 3/4. Стилист уточнила, что они не соответствуют современному тренду на функциональность и комфорт, потому что к ним нужно будет покупать подходящие длинные перчатки. В этом сезоне стоит также отказаться от расклешенных к низу курток, заключила Воробьева.

Стилист Анастасии Решетовой и Ксении Бородиной Алеко Надирян до этого назвал универсальной вещью для осеннего гардероба кардиган. По его словам, носить его можно в офис, ресторан и на прогулку.