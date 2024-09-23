Сыворотка для кожи или ампула: в чем различие и что лучше

Сыворотки и ампулы трудно отличить друг от друга, даже для людей с глубокими познаниями в уходе за кожей. Изучение различий поможет обдуманно делать выбор и получать более высокий результат.

Сыворотки — это концентрированные, лёгкие формулы, предназначенные для использования после очищающего средства, но перед увлажняющим. Эти продукты можно использовать для целенаправленного решения проблем кожи, таких как сухость, тусклость или морщины, в течение длительного времени.

Сыворотка подходит для ежедневного использования и часто рекомендуется, допустим, если есть потребность увлажнять кожу без использования более насыщенных увлажняющих средств, которые могут закупорить поры, на регулярной основе.

Понятие «ампула» в уходе за кожей используется по отношению к небольшому количеству концентрированных активных ингредиентов, упакованными в контейнер (флакон).

Ампулы обычно имеют более высокую концентрацию ингредиентов, которые решают конкретные проблемы и разработаны для более быстрого впитывания в кожу. В отличие от сыворотки, одноразовая упаковка ампул может быть полезна для таких ингредиентов, как витамин С, который может окисляться под воздействием солнечного света и кислорода с течением времени в упаковке для длительного использования.

Благодаря высокой концентрации активных веществ, ампулы рекомендуется использовать, если нужно решить немедленную проблему с кожей в более сжатые сроки. Например, устранение обезвоживания кожи во время поездки в регион с низкой влажностью или уменьшение мелких морщинок перед важным событием. Также возможно включить ампулы в свой режим ухода за кожей в определённые сезоны при необходимости.

Консистенция обоих продуктов лёгкая и предназначена для использования небольшими каплями. Оба содержат активные вещества и используются для решения одних и тех же проблем с кожей.

Главное отличие сыворотки от ампулы заключается в концентрации продуктов и, следовательно, в сроках их использования. Ампулы имеют более высокую концентрацию ингредиентов, чем сыворотки, и, как правило, раздражают кожу при слишком частом использовании, они предназначены только для краткосрочного применения. Сыворотки мягче воздействуют на кожу и могут использоваться в течение длительного времени для достижения эффекта.

Допустим, активным ингредиентом как сыворотки, так и ампулы может быть гиалуроновая кислота. Однако концентрация этого ингредиента обычно будет разной: сыворотка может иметь концентрацию от 0,1 до 1,5%, а ампула — ближе к 2%.

Можно ли сочетать сыворотку и ампулу?

«Да, вы можете накладывать сыворотки и ампулы друг на друга, — отвечают специалисты Нealthnews. — Лучше всего это использовать как «усиление» вашей обычной процедуры с помощью добавления ампулы».

Однако необходима осторожность. Важно изучить, какие ингредиенты подходят для наложения друг на друга. Некоторые активные ингредиенты могут оказать раздражающее действие при чрезмерном использовании или мешать действию друг друга.