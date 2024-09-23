Депп начал преображение: что он планирует изменить во внешности

Недавние фотографии Джонни Деппа удивили поклонников: актер продемонстрировал значимую перемену во внешности — новые зубы. Видимо, подметили некоторые, он устал от травли относительно этого его изъяна и решил положить конец насмешкам. Однако в действительности лечение зубов стало вынужденной мерой.

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Как сообщил источник из близкого окружения Джонни, «у него не было выбора, зубы были сгнившими до костей, а дыхание воняло, и ему оставались либо виниры, либо серьезные проблемы со здоровьем вроде инфекции и, возможно, даже болезни сердца».

Теперь Джонни чувствует себя куда увереннее и лучше. Однако на этом останавливаться звезда «Пиратов Карибского моря» не собирается.

In Touch Weekly пишет, что зубы — это только начало. Следом актер планирует еще ряд процедур, направленных на улучшение внешности: несколько подтяжек лица и тела, работа над кожей и волосами. Уточняется, что Депп также хочет избавиться от живота, ставшего последствием тусовочного образа жизни и пьянства, и нарастить мышечную массу.

Инсайдер уточняет, что на перемены Джонни сподвигли годы «отмены», спровоцированные скандальными обвинениями экс-возлюбленной актера Эмбер Херд. Ему пришлось сделать шаг назад и переосмыслить свою жизнь, многим пришлось пожертвовать.