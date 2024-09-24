В чем польза сывороток: разбираемся с косметологом

Выясним, для чего нужна сыворотка для лица, чем она может быть полезна, как ее выбрать, с чем сочетать и как использовать с большей эффективностью.

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А поможет нам в этом Альбина Глузман, косметолог с медицинским и фармацевтическим образованием.

Ежедневная бьюти – рутина: это дневной и ночной кремы. Они являются основным уходом. А сыворотка — это косметическое средство с высокой концентрацией активных веществ, которая призвана решать конкретные проблемы. Они успешно используются для борьбы с морщинами, пигментацией, излишней сухостью, последствиями акне, отечностью. Сыворотка не заменяет крем, но она дополняет его и помогает добиться более быстрых результатов.

Какую сыворотку выбрать

Главное правило: средства подбирают с учетом конкретной задачи, а не по типу кожи. Однако учитывать этот фактор также будет не лишним, чтобы не навредить. Омолаживающую сыворотку используют в рамках комплексной антивозрастной рутины. Часто в ее составе антиоксиданты и активные anti-age компоненты (витамин Е, С, ретинол, AHA-кислоты, пептиды), оказывающие омолаживающий компенсирующий эффект, которые помогают выровнять тон и рельеф эпидермиса, замедлить процесс старения клеток, защитить их от оксидативного стресса. Омолаживающая сыворотка для лица с гиалуроновой кислотой AG содержит гиалуроновую кислоту – один из самых эффективных компонентов, способных увлажнить кожу на глубинном уровне. Она проникает в клетки кожи, удерживает влагу и способствует упругости и эластичности кожи. Кроме того, этот продукт содержит ретинол – мощный антивозрастной компонент, который стимулирует обновление клеток кожи и улучшает ее текстуру. Он также помогает бороться с пигментацией и пятнами на коже, делая ее более ровной и безупречной.

Если вы страдаете темными кругами под глазами и отеками, а кремы не справляются, тогда стоит подключить еще и сыворотку. Увлажняющая сыворотка бренда ALBINA GLUZMANN от отеков и темных кругов под глазами в составе которой кофеин, стимулирующий микроциркуляцию крови, эластин, который обеспечивает ей эластичность и упругость и зелёный кофе – настоящий секрет молодости для кожи, работает эффективно и самое главное быстро. Уже через несколько минут после нанесения можно почувствовать приятное ощущение прохлады и свежести.

Для тех, кто страдает акне, существуют сыворотки для жирного проблемного типа, которые укрепляют и защищают эпидермис, препятствуют загрязнению пор и возникновению воспалительных очагов. Одна из таких против жирного блеска и черных точек с матирующим эффектом от бренда AG. Активные компоненты ниацинамид и азелаиновая кислота. Ниацинамид помогает справиться с прыщами, уменьшает воспаление и высыпания, а также регулирует выработку себума. Азелаиновая кислота сужает поры, улучшает текстуру кожи, осветляет пигментные пятна и борется с постакне. Кроме того, продукт обладает глубоким увлажняющим эффектом, благодаря гиалуроновой кислоте и бетаину.

Антиоксидантная сыворотка AG с витамином С обладает широким спектром действий для борьбы с признаками старения кожи. Сыворотка обладает увлажняющими свойствами, делая кожу гладкой и шелковистой. Сквалан, идеальный липид природного происхождения, создает защитный барьер на поверхности кожи, предотвращая ее пересушивание. Продукт подходит как для женщин, так и для мужчин, и может использоваться в любое время года.

Как пользоваться сывороткой для лица

Из-за высокой концентрации активных компонентов сыворотку нужно наносить строго по инструкции. Концентрация ингредиентов в составе сыворотки может достигать 70%, в то время как в кремах — всего лишь 10–12%. Сыворотки выпускаются во флаконах, снабжены дозаторами или пипетками, а также очень удобный вариант, когда продукт представлен в ампулах.

Перед нанесением сыворотки нужно очистить кожу лица, затем нанести бьюти-средство, обычно хватает 5-6 капель, распределить по всему лицу и зоне декольте, дать впитаться. Через несколько минут наносите крем, которым вы обычно пользуетесь.

Предпочтительнее сочетать крем и сыворотку из одной линейки. Их составы разработаны таким образом, что ингредиенты дополняют и усиливают действие друг друга. Обычно сыворотки наносят дважды в день: утром и вечером.

Как часто надо использовать сыворотку

Многие ждут от сыворотки сиюминутного результата. Действительно, есть такие, которые преображают лицо довольно быстро. Однако обычная рекомендация использовать продукт ежедневно, курсами от 2-х недель до 2-х месяцев. Применять косметический продукт на постоянной основе не рекомендуется, так как можно перегрузить кожу активными компонентами.