Кейт Уинслет раскрыла секреты привлекательности

Актриса уверена, что увидеть свою красоту можно, если заботиться о себе не только снаружи, но и изнутри. Кейт Уинслет рассказала, что несколько лет назад столкнулась с серьёзным гормональным сбоем. Из-за этого она перестала чувствовать себя привлекательной.

По словам 48-летней звезды «Титаника», вернуть уверенность в себе ей удалось благодаря бережному отношению к своему телу. Голливудская актриса призвала поклонниц обращать внимание на любой сигнал организма и предпринимать меры, если что-то идёт не так.