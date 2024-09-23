Кейт Уинслет раскрыла секреты привлекательности
Актриса уверена, что увидеть свою красоту можно, если заботиться о себе не только снаружи, но и изнутри. Кейт Уинслет рассказала, что несколько лет назад столкнулась с серьёзным гормональным сбоем. Из-за этого она перестала чувствовать себя привлекательной.
По словам 48-летней звезды «Титаника», вернуть уверенность в себе ей удалось благодаря бережному отношению к своему телу. Голливудская актриса призвала поклонниц обращать внимание на любой сигнал организма и предпринимать меры, если что-то идёт не так.
Иногда у женщин бывают проблемы со щитовидной железой и с гормональным фоном. Когда они исчезают, ты снова начинаешь чувствовать себя привлекательной. Это не наша вина, что с возрастом наши тела ведут себя несколько странно, — заявила Уинслет и призвала поклонниц регулярно проходить медобследования.