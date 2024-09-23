Популярная певица пришла на вечеринку в прозрачном платье

Британская актриса и певица, участница музыкальной группы Little Mix Ли-Энн Пиннок пришла на вечеринку Mercedes-Benz в рамках Недели моды в Лондоне в откровенном наряде. Фото появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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32-летняя исполнительница выбрала для мероприятия облегающее макси-платье бренда Self-portrait, которое оказалось оформлено вырезом до талии и украшено серебристыми пайетками. При этом звезда отказалась от бюстгальтера, и сквозь прозрачную ткань одежды просвечивала ее обнаженная грудь.

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В то же время она надела блестящие босоножки на каблуках и минималистичные браслеты и колье и добавила в качестве акцента массивное кольцо с зеленым камнем.

Ранее в сентябре американская модель Амелия Грей Хэмлин без штанов пришла на вечеринку журнала Perfect Magazine в рамках Недели моды в Лондоне.