Семь лучших идей по стрижкам для блондинок: тренды осени 2024

Блондинки, благодаря многообразию и богатству палитры светлых оттенков волос, могут смело экспериментировать с текстурой, длиной и формой стрижек осенью 2024. В этом сезоне в центре внимания — естественность, объем и легкость в укладке. Рассмотрим семь лучших идей по стрижкам, которые помогут блондинкам оставаться стильными и модными, когда природа засыпает и готовится к зиме.

Удлиненный боб с текстурой

Удлиненный боб остается на пике популярности весь год. Он отличается длиной чуть ниже подбородка или до плеч, что позволяет сохранить универсальность стрижки. Для блондинок идеально подойдут легкие текстурированные пряди, которые добавляют объем и движение. Это отличная идея для тех, кто хочет выглядеть модно, но не жертвовать длиной.

«Легкая волна или слегка растрепанная укладка с помощью текстурирующего спрея создаст непринужденный образ. Можно также придать стрижке более классический вид, выпрямив волосы», — объясняет стилист Евгения Куклина.

Шегги с челкой

Шегги снова возвращается в моду и становится одной из самых стильных стрижек сезона. Легкая небрежность и рваные слои делают эту прическу идеальной для блондинок, добавляя волосам объем и текстуру. Челка — ключевой элемент шегги, она может быть длинной и разделенной по бокам или короткой и прямой.

Стрижка шегги практически не требует особых усилий — ее естественная текстура делает укладку легкой и быстрой. Используйте мусс или спрей для объема, чтобы подчеркнуть небрежность.

Короткая пикси с акцентом на объем

Для тех, кто любит более радикальные перемены, короткая пикси — идеальный вариант. Сейчас стрижка становится более объемной и многослойной, что делает ее смелой и выразительной. Светлые оттенки волос подчеркивают текстуру и многослойность.

«Для создания дополнительного объема используйте мусс и фен. Акцентируйте внимание на текстуре, добавляя легкие волны или разлохмаченные пряди», — предлагает стилист.

Стрижка с длинными слоями и пляжными волнами

Она идеально подходит для тех блондинок, кто не хочет терять длину, но ищет способ освежить образ. Длинные слои помогают добавить легкости и объема к любому типу волос. Пляжные волны придают непринужденный и романтичный вид, подчеркивая естественность светлых оттенков.

«Легкие волны можно создать с помощью плойки большого диаметра или текстурирующего спрея для эффекта „пляжных волос“. Для естественного объема укладывайте волосы, наклоняя голову вниз», — добавляет Евгения.

Гладкий лоб (long bob)

Гладкий и стильный лоб — это тренд, который остается актуальным уже несколько сезонов подряд. Прямая стрижка до плеч делает образ более строгим и элегантным, при этом она прекрасно смотрится на светлых волосах, добавляя блеск и подчеркивая здоровый вид прядей.

Для создания идеально гладкого эффекта используйте утюжок и защитное средство для волос. Добавьте немного сыворотки для блеска, чтобы подчеркнуть гладкость и сияние волос.

Каре с прямой челкой

Каре с челкой — это вечная классика, которая всегда в моде. В этом сезоне каре становится чуть более строгим и графичным, с акцентом на четкие линии. Прямая челка добавляет образу нотку ретро и идеально сочетается с блондинистыми оттенками, придавая эффектный контраст.

Челка требует особого внимания — ее необходимо регулярно подравнивать и выпрямлять, чтобы она всегда выглядела аккуратно. Используйте утюжок или круглую щетку для укладки.

Каскад

Каскадные стрижки придумали в 70-х годах прошлого века и они с завидной регулярностью возвращаются в моду. Они отлично подходят для блондинок, так как каскад придает волосам больше объема и легкости, позволяя светлым оттенкам сиять в движении. Каскад прекрасно выглядит на любой длине, от средней до длинной.

Используйте фен и круглую щетку для придания объема. Для более романтичного образа можно добавить легкие кудри или волны на концах волос.