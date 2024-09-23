Известный стилист раскритиковал наряды Оксаны Самойловой

Популярный стилист Александр Рогов оценил наряды блогерши Оксаны Самойловой. Он заявил, что у нее и рэпера Джигана есть потенциал, но сейчас супруга артиста часто одевается в «дурацкие дешевые» платья.

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Рогов прокомментировал образ многодетной матери, который она подобрала для VK Fest. Оксана пришла на мероприятие в белом коротком платье с «хвостом» и прозрачным верхом. А Джиган надел тогда обычные джинсы и майку. Поклонники в первую очередь раскритиковали именно рэпера за неподходящий наряд. Однако стилист «прошелся» не по нему, а по его жене.

Александру не понравилось не только платье, но и прическа Самойловой. В тот день у нее была укладка с начесом.

«Оксана часто в каких-то дурацких дешевых платьях. Мы недавно записывали обзор, и на ней было идейно неплохое платье, но какое-то мятое, корявое», - заявил Рогов на YouTube-канале «ROGOV LIVE».

При этом стилист подчеркнул, что Самойлова и Джиган могут быть модной российской парой, если с ними поработать. Но пока у супругов, по всей видимости, нет цели покорять фэшн-сообщество.

Ранее Джиган высказал претензии жене, снимающей его с неудачных ракурсов.