На глазок: история теней для век

На появление этого бьюти-средства в наших косметичках повлияло одно важное культурное событие начала ХХ века — «русские сезоны» Сергея Дягилева.

Сразу две гранд-дамы бьюти-индустрии того времени — Элена Рубинштейн и Элизабет Арден — признавались, что идея выпускать тени для век пришла им после посещения балета «Шехеразада» (1910), в котором русские балерины использовали очень яркий театральный макияж. За первопроходцами последовали конкуренты. В 1914 году свои авторские тени с экстрактом хны презентовал голливудский визажист Макс Фактор. Быстрому росту популярности бьюти-средства поспособствовал популярнейший фильм «Клеопатра» (1917), главную роль в котором сыграла звезда немого кино и американский секс-символ той эпохи Теда Бара (визажистом актрисы в этой ленте был именно Макс Фактор).

В тридцатых эстафету подхватила американская компания Maybelline, которая представила тени в четырех оттенках: черные, зеленые, синие и коричневые. Кроме того, производители снабдили палетки подробной инструкцией, рассказывающей, какому цвету глаз какой оттенок лучше подойдет. Считалось, что голубые глаза лучше всего подчеркнут синие тени, светло-карие — коричневые, а темноглазым красоткам стоит выбирать черный цвет. Зеленые тени визажисты Maybelline посчитали универсальными. В конце пятидесятых бренд Revlon впервые запустил палетки, состоящие сразу из двух оттенков. Самым популярным сочетанием стал тандем зеленого и синего.

Хотя постепенный рост продаж теней начался с появлением цветного кино, настоящий фурор на рынке произошел в 1963 году, и опять благодаря «Клеопатре», а точнее — новой версии жизни и судьбы легендарной египтянки в исполнении Элизабет Тейлор. Тени для глаз синего цвета надолго стали модным трендом. Этому немало способствовала сама актриса: во время съемок начался ее тайный роман с Ричардом Бертоном, и она часто убегала с ним на свидания, не снимая сценического грима. Папарацци следовали за ними по пятам, поэтому таблоиды пестрели фото актрисы с «египетским» макияжем.

Решающую роль в образе свингующей эпохи играли выразительные глаза: их подчеркивали не только черным кайялом, но и нанесенными до бровей голубыми тенями. На известных работах Энди Уорхола — портретах Мэрилин Монро и Джеки Кеннеди — обе героини представлены с ярко-бирюзовыми тенями, хотя в жизни звезды редко использовали это средство макияжа. Главными же популяризаторами бьюти-тренда стали знаменитые лондонские модели: Твигги, Верушка, Патти Бойд.

В семидесятые в макияже глаз преобладали темные цвета — ржавый, коричневый, бордовый, часто с жемчужным блеском. А растушевка стала не только возможна, но и необходима. Следующее десятилетие принесло популярность фиолетовому оттенку, а в девяностые самые модные носили дымчатые или сероголубые смоки.

В наши дни тени используются не только ради собственно цвета, но и для контурирования и скульптурирования. Ведь смешав несколько оттенков этого бъюти-средства, можно скорректировать многие недостатки лица. При правильном использовании теней маленькие глаза будут казаться большими, а близко посаженные — шире расставленными.