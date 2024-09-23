Омоложение коленей: топ эффективных процедур

Колени выдают возраст точно так же, как и руки. При этом довольно небольшой процент женщин уделяет этой области внимание. Мы поговорили с косметологом Кристиной Орловой, которая подсказала нам самые эффективные процедуры для поддержания красоты кожи в области коленей.

Инъекции

Один из самых популярных способов избежать дряблости в коленях. Кристина:

«Под кожу мы вводим состав с гиалуроновой кислотой. Она сохраняется в тканях довольно долго, удерживает влагу и не дает морщиться коже».

Процедура особенно рекомендуется девушкам с сухой кожей и небольшим весом. Инъекционный коктейль подбирает только косметолог с учетом особенностей пациента.

Аппаратные процедуры

На замену инъекциям по желанию пациента косметолог может предложить и коррекцию зоны коленей ультразвуком или лазером. И снова мы говорим о том, что такой способ идеально подходит девушкам с небольшим весом. Одним из главных плюсов лазерной процедуры наш эксперт называет небольшой восстановительный период. Однако будьте аккуратнее с лазером, если вы решите пройти курс процедур в теплое время года — есть риск получить пигментацию.

Нитевой лифтинг

Более радикальный способ коррекции изменений кожи в области колен — нитевой лифтинг. Как правило, эффект после подтяжки нитями длится дольше, чем инъекционный, кроме того, вам потребуется больше времени на восстановление. Кристина:

«Чтобы нити „уселись“, им нужно примерно четыре недели, а это подразумевает ношение компрессионного белья, что может создавать дискомфорт».

За месяц после процедуры организм формирует коллагеновый каркас в области коленей, тем самым удерживая кожу без провисаний.

Хирургический метод

Если консервативные способы не способны вернуть красоту коже в области коленей, на помощь приходит пластический хирург. Врач иссекает лишнюю кожу, которую невозможно восстановить другими способами, и выполняет аккуратную подтяжку. После операции вас ждет довольно долгий период восстановления, однако этот метод на данный момент самый эффективный.