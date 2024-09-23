Внешность звезды «Беверли-Хиллз 90210» вызвала споры в сети

Американская актриса Тори Спеллинг попала в объектив папарацци и вызвала споры в сети. Соответствующие снимки и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

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51-летнюю звезду популярного телесериала «Беверли-Хиллз 90210» запечатлели, когда она направлялась на репетицию шоу «Танцы со звездами» в Лос-Анджелесе, США. Так, она предстала перед камерами в серых спортивных штанах, черно-белом кроп-топе из ассортимента бренда Calvin Klein и светло-коричневых кедах. Также Спеллинг примерила солнцезащитные очки и распустила волосы.

Читатели портала разделились во мнениях по поводу внешности знаменитости, о чем принялись писать в комментариях под материалом.

«Ее тело перенесло все операции, диеты и "Оземпики"», «Нужно снять наращенные волосы и перейти на более естественный оттенок блонда, растворить все филлеры в губах и лице. Она бы выглядела как минимум в 100 раз лучше», «Думаю, ей нужен стилист, чтобы привести себя в порядок», «У Тори, возможно, красивый пресс, но его вылепил пластический хирург, а не упражнения», «Ей 51 год, и у нее много детей. Я думаю, для своего возраста она выглядит хорошо», «Ее всю жизнь высмеивали за внешность, начиная с юности. Хватит! Я считаю, что она выглядит лучше всех за последние годы», «В ее теле нет ничего постыдного. Она выглядит великолепно», — высказывались они.

В июле Тори Спеллинг показала фигуру в ярком бикини во время отдыха на пляже.