Брэд Питт и его новая возлюбленная оделись в одном стиле

60-летний актер Брэд Питт появился на вечеринке вместе со своей 31-летней возлюбленной, фитнес-тренером и дизайнером Инес Де Рамон. Пара посетила благотворительное мероприятие Rock4EB в Малибу, Калифорния. Об этом сообщает Daily Mail и публикует соответствующие кадры.

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Брэд Питт предстал перед камерами в кремовой рубашке на пуговицах и брюках цвета хаки с ярким желтым клетчатым узором от Burberry. По информации Леди Mail.ru, их стоимость составляет 2290 евро (около 236 тыс. рублей). Актер дополнил образ золотыми часами и солнцезащитными очками-авиаторами в золотой оправе. Артист позировал в обнимку со своей избранницей.

Инес Де Рамон надела укороченную белую майку с глубоким вырезом и облегающие брюки бежевого цвета. Девушка дополнила образ золотым ожерельем с подвеской, солнцезащитными очками и кожаной сумкой Hermes. Стоит отметить, что актер и его возлюбленная в последнее время стали все чаще выходить в свет в похожих образах.

Появление пары на вечеринке состоялось после недавнего заявления инсайдера о том, что Инес Де Рамон запретила своим друзьям, семье и коллегам обсуждать ее отношения с актером и даже заставила их подписать соглашения о неразглашении. Как утверждал источник, дизайнер «перестраховывается», поскольку хочет заслужить доверие Брэда Питта и «надеется в один прекрасный день выйти за него замуж».

Напомним, слухи о новом романе знаменитости появились в ноябре 2022 года. Тогда Брэда Питта и Инес Де Рамон заметили вместе на концерте Боно в Лос-Анджелесе, а затем на премьере нового фильма актера «Вавилон». Отмечается, что это первые серьезные отношения артиста после его развода с Анджелиной Джоли.

Ранее мы писали о том, что Брэда Питта и Инес Де Рамон заметили на очередном свидании.